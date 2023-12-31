ناقد فني: مسلسلات 2023 حققت نجاحًا تجاريًا.. و«صفصف» شخصية العام

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في الدراما المصرية خلال عام 2023، قائلًا: «نحن في زمن الفضائيات والثراء في العالم العربي، الأمر الذي يصب في صالح الفن وعودة النجاح للدراما المصرية وهي عودة حميدة».

في مرحلة ما يقال إن سوريا سحبت السجادة بالدراما التاريخية من مصر

وقال الناقد طارق الشناوي في لقائه ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير على قناة «صدى البلد»: «في مرحلة ما يقال إن سوريا سحبت السجادة بالدراما التاريخية من مصر، والدراما التركية والهندية مازال مذاقها مستمرا حتى الآن».

الدراما المصرية كانت ثرية ومتنوعة عام 2023

وأضاف «الشناوي»: «في 2023 هناك مسلسلات حققت نجاحًا تجاريًا وفنيًا، منها تحت الوصاية وجعفر العمدة». وفيما يخص النجوم الذين حققوا نجاحًا في الدراما في 2023، أوضح: «هالة صدقي نجحت بشخصية صفصف بسبب وجود مخرج اختارها ووثق أنها ستقدم إضافة».

وتابع: «إضافة هالة صدقي وبصمتها في جعفر العمدة صائبة، وجوري بكر كانت مذيعة ومثلت من قبل في أعمال لكن المخرج وضعها بدور مميز».