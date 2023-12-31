بشرى للمواطنين.. تيسيرات جديدة قريبا في اشتراطات البناء بالمدن والأحياء

في مفاجأة سارة للمواطنين، كشفت مصادر مسؤولة عن أنّ الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب تعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة النظر في اشتراطات البناء المعمول بها منذ 3 سنوات في المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والعمل على تعديلها لإحداث انفراجة في هذ الملف.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّه سيتم التركيز على 3 نقاط بشأن اشتراطات البناء للتيسير على المواطنين وإعادة فتح باب تراخيص البناء بعد مرور نحو 3 سنوات فيها صعوبة في استخراج رخصة البناء على المواطنين.

رخصة البناء

وأشارت إلى أن من بين النقاط الصعبة التي تواجه أعمال البناء واستصدار الرخصة وسيتم إعادة النظر فيها هي مسألة العقد المسجل أو المشهر نظرا لأن أغلب الأراضي غير مسجلة بشكل كبير ما يحول دون إتمام إجراءات رخصة البناء، أيضا من النقاط الصعبة التى سيتم النظر إليها هى اشتراطات طوال الواجهة والنسبة البنائية على الأرض ، علاوة على قيود الارتفاع حيث لا يتجاوز أقصى ارتفاع عن أرضي و4 أدوار وهذا مثار استياء عدد كبير من المواطنين وسيتم تضمين اشتراطات البناء الجديدة في قانون البناء بعد تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008.

قانون البناء

وأوضحت أنّه خلال السنوات الماضية تراجعت تراخيص البناء بشكل كبير بسبب صعوبة اشتراطات البناء على قطاع كبير من المواطنين في المدن، أما القرى فهي تخضع حاليا لقانون البناء الموحد وسيتم العمل على إعادة النظر في القانون؛ ليتناسب مع مستجدات العصر.