عضو بـ«النواب»: إدراج 7 أصناف غذائية كسلع أساسية يؤدي لاستقرار الأسعار

أكد النائب محمد بدراوي؛ عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ القرارات الصادرة عن الحكومة بشأن عدد من السلع الغذائية، واعتبارها من السلع الاستراتيجية التي لا بد من المحافظة عليها في السوق، وبالأسعار المناسبة للمواطن المصري، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه باللعب أو العبث أو المتاجرة أو الاحتكار لكل ما يمس تلك السلع باعتبارها أمن قومي.

وقال «بدراوي» في تصريحات صحفية، إنّ قرار الحكومة بشأن 7 سلع الجديدة كسلع استراتيجية، مهم جدًا، ويأتي في توقيت غاية في الحساسية، إذ تعاني الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وأهمها الأرز والسكر، زيت الطعام، وبعض السلع الأخرى التي تعد ضرورية وتمس حياة المواطن والأسرة المصرية يوميًا.

استقرار أسعار السلع

وأوضح أنه بمجرد إعلان الحكومة، تلك الحزمة من السلع الاستراتيجية وهي «السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض»، كسلع استراتيجية، فأنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك ،تصل لحد الحبس والغرامة معًا، وإعلان الحكومة سيؤدي الي استقرار أسعار تلك السلع وتوافرها بالسوق، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحرة، لأن الحكومة تعمل على انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

وتابع النائب أنّ إعلان السلع الاستراتيجية، أمرًا تحسمه الضرورة الحالية، وينبغي التطبيق بشكل سريع وعاجل، وأنّ تكون هناك رقابة صارمة للتنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع وداخل الأسواق، حتى لا يتم إخراج تلك القرارات من مضمونها وعلى أجهزة الدولة الرقابية ووزارة التموين، العمل بكل قوة لتنفيذ صحيح القانون في هذا الشأن، وتكثيف الرقابة.

المراجعة الدورية لأسعار السلع

وطالب بضرورة المراجعة الدورية لأسعار تلك السلع، ما من شأنه تحقيق المعادلة الصعبة بين المواطن والمنتج.

يُشار إلى أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، قد أعلن أمس، أنّ الحكومة نفذت عددًا من المبادرات في هذا الشأن، وهي على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفًا أنّ الدولة المصرية تدعم حاليًا بصورة هائلة، مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يُقدم بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق.