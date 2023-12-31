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الفائدة تصل لـ16.50%.. «التجاري وفا بنك» يطرح وديعة جديدة

كتب:

منة العشماوي
12:19 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
وديعة جديدة من التجاري وفا

وديعة جديدة من التجاري وفا

أعلن التجاري وفا بنك، عن منتج مصرفي جديد، إذ أنه طرح وديعة بعائد يصل إلى 16.50%، وهي وديعة نصف سنوية أي 6 أشهر.

وديعة جديدة من التجاري وفا

ونشر التجاري وفا بنك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الآن يمكن ربط وديعة بفائدة تصل إلى 16.50%، وهي نصف سنوية وبحد أدنى للوديعة 10 مليون جنيه مصري.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت تثبيت أسعار الفائدة  يوم 21 ديسمبر من الشهر الجاري في اجتماعها الثامن على مدار عام 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

استحقاق شهادات الـ25% للبنوك الحكومية

ومن المنتظر أن يتم  استحقاق شهادات الـ25% للبنوك الحكومية في شهر يناير من العام الجديد 2024، التي سبق وتم طرحها في بداية عام 2023، إذ أن ستعمل البنوك المصرية على إيداع عائد الشهادة في حسابات المودعين باليوم التالي لمرور عام على ربط الشهادة، دون تجديدها بشكل تلقائي.

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بقلم منة العشماوي