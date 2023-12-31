باحث في «مصر المعلوماتية» ينشر حلولا لمعادلات هندسية في دورية علمية

نشر الدكتور يسري حسن يسري، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، بالتعاون مع الطالب سليمان الحسانين المقيد بكلية الهندسة، بحثاً علميًا مميزًا، في الدورية العلمية Natural Science Publishing، تشمل حلول لبعض الإشكاليات في المعادلات التفاضلية السائدة في المشكلات الهندسية، في إطار المشهد الأكاديمي المتطور باستمرار، ودعم المواهب الشابة.

رعاية المواهب الشابة في مجال الرياضيات

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنّ البحث نُشر بالتعاون بين أستاذ دكتور وطالب يسلط الضوء على التعاون الرائد، ورعاية المواهب الشابة في مجال الرياضيات والعلوم الحاسوبية بجامعة مصر للمعلوماتية، بالإضافة للعلوم كافة، وهو ما يجعلنا نفخر بما نقدمه من علوم متطورة وحديثة، تجعل الطلاب يمتلكون القدرة على حل المشكلات من خلال البحث والتطوير وهو ما يأتي ضمن أهداف الجامعة، التي بينها إمداد المستقبل بالقادة الشباب المؤهلين على التعامل معه بكل ما يشمله من تطورات.

حل المشكلات المعقدة في مختلف التخصصات الهندسية

وأوضح الدكتور يسري، أنّ الورقة البحثية التي نُشرت في Natural Science Publishing، هي إنجاز علمي حقيقي لا يؤكد فقط التفوق العلمي لجامعة مصر للمعلوماتية فحسب، بل يجسد أيضاً الإمكانات الاستثنائية التي تكمن داخل طلابها، مشيرًا إلى الورقة البحثية تتمحور في حل المعادلات التفاضلية السائدة في المشكلات الهندسية، ومن خلال الاستفادة من برمجة بايثون، طور مع الطالب سليمان، سلسلة من الرموز المبتكرة والفعالة، التي تساهم في إحداث إنجاز في الطريقة التي يتعامل بها الباحثون مع حل المشكلات المعقدة في مختلف التخصصات الهندسية.