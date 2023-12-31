محافظ الدقهلية يناقش مقترحات تنشيط عمل الجهات المانحة للقروض للشباب

أعلنت محافظة الدقهلية عن عقد اجتماع مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وطاهر الحسيني نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، وعماد خضر مدير إدارة مشروعك، والمهندسة نرمين فهمي، مدير إدارة بناء وتنمية القرية «صندوق التنمية المحلية»، ووفاء عثمان، مدير جهاز شباب الخريجين.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أن الاجتماع ناقش المقترحات والأفكار التي تستهدف تنشيط عمل كافة الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والأقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لإقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات.

إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى عمل كل الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأبناء الدقهلية لتوفير فرص عمل وإتاحة حياة كريمة لهم.

وأضاف أن القروض تأتي بعد عمل دراسات الجدوى للمشروعات المقدمة للحصول على القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانا لنجاح المشروع، من خلال تواصل بين كافة الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها من الشباب وراغبي العمل الحر.

تنوع المشروعات لتناسب سوق العمل

ونوه إلى أهمية استفادة الشباب من القروض وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة بعد أن تُيَسَّر إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة على تسويق منتجات المشروعات.