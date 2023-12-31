كاتب صحفي يشيد بانضمام مصر لـ«بريكس»: مكسب كبير للاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري إنّ انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يعد مكسبا كبيرا للاقتصاد المصري، وبداية من غد ستكون الدولة المصرية عضوا أساسيا فيها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ بريكس مجموعة اقتصادية مهمة وتجمع واحدة من أهم 5 دول في اقتصادات العالم، وعندما أنشئت ضمت البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتحكم في ربع اقتصاد العالم.

إمكانية تغيير اسم بريكس

وأشار إلى أنّه بعد انضمام مصر إليها مع دول أخرى سيكون عدد دول بريكس 11 دولة، بدلا من الخمسة الذين أسسوا المجموعة، لافتًا إلى أنّ بعض المنضمين إلى المجموعة أشاروا إلى إمكانية تغيير اسم بريكس إلى بريكس بلاس، ويجرى الاحتفاظ بالاسم الأصلي لأنه علامة مميزة جدا.