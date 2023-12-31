رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

كاتب صحفي يشيد بانضمام مصر لـ«بريكس»: مكسب كبير للاقتصاد المصري

كتب:

نرمين عفيفي
01:48 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
مجموعة بريكس

مجموعة بريكس

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري إنّ انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يعد مكسبا كبيرا للاقتصاد المصري، وبداية من غد ستكون الدولة المصرية عضوا أساسيا فيها.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ بريكس مجموعة اقتصادية مهمة وتجمع واحدة من أهم 5 دول في اقتصادات العالم، وعندما أنشئت ضمت البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتتحكم في ربع اقتصاد العالم.

إمكانية تغيير اسم بريكس 

وأشار إلى أنّه بعد انضمام مصر إليها مع دول أخرى سيكون عدد دول بريكس 11 دولة، بدلا من الخمسة الذين أسسوا المجموعة، لافتًا إلى أنّ بعض المنضمين إلى المجموعة أشاروا إلى إمكانية تغيير اسم بريكس إلى بريكس بلاس، ويجرى الاحتفاظ بالاسم الأصلي لأنه علامة مميزة جدا.

اقرأ المزيد:

رئيس الصين يهنئ مصر بالانضمام إلى مجموعة بريكس بداية من 2024: مستقبل مزدهر

«مواد البناء»: دخول مصر اتفاقيات مجموعة بريكس خطوة إيجابية لتنمية الصادرات

أستاذ اقتصاد توضح أهمية انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن مجموعة «بريكس».. تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي

تفاصيل استثمار الإمارات لأموال جديدة في بنك التنمية مجموعة بريكس
بقلم نرمين عفيفي