مطروح تتزين للاحتفال بالكريسماس في أجواء ساحرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات تزامنًا مع استقبال 2024 بالمناطق السياحية والفنادق الواقعة على الساحل الشمالي وواحة سيوة، التي تُعدّ الأكثر جذبًا للسياح من المصريين والأجانب وفقًا لهذا التوقيت من كل عام.

مزارات رأس السنة بمطروح

وأشار «شعيب»، إلى أنّ جميع المزارات السياحية استعدت للاحتفاء بـالكريسماس، واستقبال زائريها بإضفاء أجواء ساحرة لجذب السياح لالتقاط الصور التذكارية الرائعة.

عروض ترويجية وحفلات سفاري

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أن الفنادق أطلّقت عروضًا ترويجيّة واحتفالات داخلية خاصةً بفنادق سيوة، لافتًا إلى أن نسب الإشغال بين الفنادق مرتفعة، نظرًا لوجود المناظر الخلاّبة بالواحة ومنها قلعة شالي القديمة، وبحيرات الملح الطبيعية، وعيون المياه الكبريتية مثل عين كليوباترا، ورمال جبل الدكرور الذي يعد بمثابة مشفى للاستجمام، وكذلك جبل الموتى المقبرة الأثرية الرئيسية بالواحة، إضافة إلى قاعة تتويج الإسكندر الأكبر، فضلا عن رحلات السفاري والتمتع بالعشاء والأطعمّة المختلفة على أضواء الحفلات السيوية.