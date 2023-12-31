خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني
كتب:
بسمة عبدالستار
03:01 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
طلاب الصف الأول الثانوي- أرشيفية
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، وذلك قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي من المقرر أن يستمر يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل.
خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024.
الخطوة الأولى: يدخل الطالب على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.
الخطوة الثانية: اختيار الخدمات الإلكترونية.
الخطوة الثالثة: يختار طالب الصف الأول الثانوي منصة التقدم للامتحانات.
الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.
الخطوة الخامسة: بعد تسجيل الدخول يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.
الخطوة السادسة: يضغط على تسجيل دخول ومن ثم يقوم بكتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني.
الخطوة السابعة: يظهر للطالب بعد ذلك الاستمارة الخاصة به والمكون عليها بياناته الأساسية التي يجب عليه مراجعتها، وملء الفراغات الموجودة في البيانات.
الخطوة الثامنة: الضغط على حفظ لما سبق.
الخطوة الأخيرة: يطبع الطالب الاستمارة بعد كتابة بياناتها، وبذلك يكون قد سجيل الاستمارة الخاصة به.