خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي عبر الموقع الإلكتروني

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، وذلك قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي من المقرر أن يستمر يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2024.

الخطوة الأولى: يدخل الطالب على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: يختار طالب الصف الأول الثانوي منصة التقدم للامتحانات.

الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الخطوة الخامسة: بعد تسجيل الدخول يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

الخطوة السادسة: يضغط على تسجيل دخول ومن ثم يقوم بكتابة الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني.

الخطوة السابعة: يظهر للطالب بعد ذلك الاستمارة الخاصة به والمكون عليها بياناته الأساسية التي يجب عليه مراجعتها، وملء الفراغات الموجودة في البيانات.

الخطوة الثامنة: الضغط على حفظ لما سبق.

الخطوة الأخيرة: يطبع الطالب الاستمارة بعد كتابة بياناتها، وبذلك يكون قد سجيل الاستمارة الخاصة به.