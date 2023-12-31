تعديل وزاري في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يطيح بوزير الخارجية

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تبديل الحقائب في الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتولى إيلي كوهين، منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، خلفا ليسرائيل كاتس، الذي سيتولى حقيبة الخارجية، بدلًا من كوهين، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الاثنين بعد موافقة «كنيست الاحتلال».

وقالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن كوهين يبقى عضوا في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينيت»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

صحيفة إسرائيلية: تكلفة حرب غزة تجاوزت 18 مليار دولار

من جانبه، قال القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال احتياط، جادي شامني، إن الطريق لا يزال طويلا على إسرائيل في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية. وفي وقت سابق، قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إن تكلفة حرب غزة، تجاوزت 18 مليار دولار، مشيرة على لسان المحلل عاموس هرئيل، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مأزق استراتيجي على خلفية الحرب.

وفي الولايات المتحدة، أطلقت منظمات مدنية إسلامية أمريكية حملة: «تخلوا عن بايدن» بسبب الدعم اللامحدود الذي يبديه رئيس الإدارة الأمريكية لإسرائيل في حربها على غزة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2024.وطالبت المنظمات الإسلامية، المسلمين الأمريكيين بعدم التصويت لجو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تواصل سقوط الشهداء في الضفة الغربية المحتلة..68 فلسطينيا على الأقل

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 68 فلسطينيا على الأقل، جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ومحيط جامعة الأقصى بالمدينة، فيما أصيب فلسطينيين اثنيين، بالرصاص الحي أحدهما طفل «10 سنوات»، خلال اقتحام جنود الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا. واعتدت القوات الإسرائيلية، بالضرب على عمال فلسطينيين في محطة للمحروقات في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.