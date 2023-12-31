خبير اقتصادي: 1.8 تريليون جنيه قيمة الإنفاق الاستثماري في الصعيد 

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن صعيد مصر يمكنه أن يساهم في التنمية المستدامة التي تتحقق على أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، موضحا أن الإنفاق الاستثماري في الصعيد بلغ 1.8 تريليون جنيه، وذلك في عدة مجالات في البنية التحتية والطرق والمرافق والصحة والإسكان والكهرباء.

الإنفاق الاستثماري في الصعيد

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات قومية لبت احتياجات أبناء الصعيد بشكل خاص، وموازنة 2023 كانت الأكبر في تاريخ الموازنات السابقة لأن طموحات الدولة المصرية لا تتوقف، واتجاه الدولة كان حثيثًا اتجاه تنمية العمران بما تحمله الكلمة من معاني، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، وما جرى تدشينه فى الصعيد، بالإضافة الى مشرعات قومية كبيرة جدا في صعيد مصر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية.

استفادة من الفرص الواعدة

وأكمل: «النهاردة بنلاقي إن المستثمرين داخلين الصعيد، للاستفادة من الفرص الواعدة اللي موجودة، وتحقيق أعلى معدلات عائد ممكنة مع أقل مخاطر ممكنة».