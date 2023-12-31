افتتاح 6 محطات بالخط الثالث للمترو غدا

أصدرت الإذاعة الداخلية بخطوط مترو الأنفاق، تنبيها مهما بشأن محطات مترو جديدة بالخط الثالث الأخضر، قائلة: «حضرات الركاب مستخدمي خطوط المترو، نحيطكم علما بأنه بدءاً من صباح الغد الاثنين الأول من شهر يناير، سيتم تشغيل المرحلة الجديدة بالخط الثالث للمترو بـ6 محطات، وهي كالآتي السودان والبوهي وإمبابة والقومية والطريق الدائري وروض الفرج».

الشركة وجهت الشكر لكل مستخدمي مترو الأنفاق

واستكملت الإذاعة: «تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير لجميع مستخدمي خطوط المترو مع تحيات الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو».

تفاصيل المحطات الجديدة

- المحطات نفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية

- تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية

- أسعار التذاكر كما معمول به حالياً

- راعت المحطات ذوي الاحتياجات الخاصة

- المحطات مزودة بماكينات صراف آلية لحجز التذاكر

- شهدت المحطات اختبارات عديدة للوقوف على كفاءة الأنظمة التشغيلية

- تم تدريب فريق عمل على أعلى مستوى قبل تشغيل المحطات

- المحطات توفر وسيلة نقل صديقة للبيئة لجمهور الركاب

- نفذت المحطات بأياد مصرية خالصة