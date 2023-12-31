محافظ الغربية يستجيب لمطالب 43 مواطنا

التقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 43 مواطنًا من أهالي المحافظة في ختام العام الميلادي 2023، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز؛ للاستجابة لكافة احتياجاتهم ومطالبهم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

تسليم المشروعات

وسلّم محافظ الغربية، 15 عقد عمل في عدد من الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما سلم 10 عقود عمل لذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم، وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

تكريم فتيات الغربية

وكرم رحمي 17 فتاة بعد اجتيازهن دورة التدريب الخاصة بالخياطة، مؤكدًا أهمية مثل هذه التدريبات التي تستهدف تأهيل الشباب والفتيات، وتدريبهن على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة في مصر.