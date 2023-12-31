«المهندسين»: اعتماد ضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024

أعلنت نقابة المهندسين عن أبرز القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس النقابة خلال الجلسة التي انعقدت أمس، السبت، والتي ناقش خلالها عددا من القضايا المهمة والمقترحات التي قدمها عدد من الأعضاء فيما يخص انتخابات التجديد النصفي للنقابة والضوابط والشروط.

قرارات مجلس نقابة المهندسين

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من الأمور المهمة التي تخص انتخابات التجديد النصفي للنقابة منها:

-اعتماد ضوابط الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية.

-تفويض المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين بضم أعضاء لعضوية اللجان المعاونة للجنة العليا للانتخابات.

- تكليف اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية وتفويض هيئة المكتب اعتمادها.

- الموافقة على تصعيد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر - رئيساً لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط خلفا للمهندس أسامة محمد أنور.

- تشكيل لجنة لدراسة شراء قطع أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة (حدائق العاصمة) ومدينة العلمين الجديدة.

- اعتماد محاضر لجان صندوق المعاشات والإعانات، الرعاية الإجتماعية الشكاوى والتظلمات، واللجنة العليا للقيد والمعادلات.

-تفويض نقيب المهندسين في إصدار تفويضات الحضور للجمعية العمومية العادية غير العادية لشركة المهندس للتأمين المقرر انعقادها يوم 17 يناير 2024.

-تفويض الأمانة العامة بتجهيز فرع للخدمات النقابية بجنوب سيناء،بالتنسيق مع السيد المهندس رئيس النقابة الفرعية بشمال سيناء.

-الموافقة على طرح المرحلة الأولى لتطوير نادي المهندسين بالمحلة الكبرى.

- الموافقة على طرح مناقصة أعمال المرحلة الأولى لنادي المهندسين بطنطا.

الموافقة على البدء في أعمال تطوير مقر نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم.