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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة

كتب:

محمد عزالدين
05:27 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام فلسطيني، بارتقاء 6 شهداء في قصف للاحتلال على منطقة المغراقة في غزة.

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