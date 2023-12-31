استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة كتب: محمد عزالدين 05:27 م | الأحد 31 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام فلسطيني، بارتقاء 6 شهداء في قصف للاحتلال على منطقة المغراقة في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في الضفة والقدس لا يقل عن الجرائم المرتكبة بقطاع غزة معاناة عائلة فلسطينية نازحة مع الجوع والبرد والقصف داخل مخيمات غزة (فيديو) كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة كيف أسقطت حرب غزة الأقنعة الزائفة؟.. تقرير يكشف ازدواجية المعايير (فيديو) «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تبعث رسائل تهديد لمواطني غزة خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة.. اليوم الواحد بـ220 مليون دولار غزة فلسطين بقلم محمد عزالدين