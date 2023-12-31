فريق شباب المدينة يفوز على «الصفوة» في دوري الدرجة الأولى للسيدات بالسويس

شهد ختام مباريات الدور التمهيدي الأول لدوري الدرجة الأولى لكرة السلة سيدات بالسويس، فوز فريق شباب المدينة على الصفوة بملعب الساحة الشعبية، ليكمل الفريق طريقه في الدور الثاني.

شهدت مباريات الدور التمهيدي لدوري السيدات منافسات شديدة، إذ أقيمت مباراة كرة السلة سيدات بمركز شباب المدينة، التابع لإدارة شباب السويس بملعب المركز، وفاز فريق مركز شباب المدينة على فريق الصفوة بنتيجة 47/ 34 في مباراة قوية، قام فيها الفريقان بدفع مجموعة من الناشئات تحت 18سنة لتحفيزهم

توفير الدعم اللازم للفريق

ومن جانبه، صرح المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة، في محافظة السويس، تقرر استكمال مباريات الفريق بالدور الثاني لتحديد المراكز، والدفع بناشئات المركز لتكوين فريق قوي، يمثل المركز في الموسم الجديد، مشيرا إلى توفير جميع الإمكانيات للفريق ولجميع الفرق، التي تمثل مركز شباب المدينة ومحافظة السويس.

يأتي ذلك، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.