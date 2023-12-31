حملات النظافة في الدقهلية ترفع 580 طن قمامة وأتربة

أعلنت محافظة الدقهلية قيام المراكز و8 وحدات محلية برفع 540 طن قمامة و40 طن أتربه و100 طن مخلفات صلبة، وناتج تقليم أشجار من المنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة.

حملات رفع مخلفات بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، أن حملات رفع المخلفات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة، وتجميل الشوارع والميادين.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة في مركز ومدينة المنصورة، ومركز ومدينة أجا، ومركز ومدينة السنبلاوين، ومركز ومدينة ميت غمر، ومركز ومدينة بلقاس، ومركز ومدينة شربين، ومركز ومدينة نبروة، ومركز ومدينة بني عبيد.