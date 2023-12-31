أمين الفتوى: الشبكة دين على الزوج وسيحاسب عليه في هذه الحالة

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول قيام زوجها بأخذ شبكتها لعمل عملية حقن مجهري، وسيقوم بردها لها حينما يتسير الحال، والآن تيسر الحال لكنه لا يريد رد الشبكة إليها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لازم نعرف إن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، لا يجوز لأحد أن يتدخل فى ذمة الآخر، رغم وجود معيشة مشتركة وحقوق مشتركة».

الشبكة من حق الزوج أم الزوجة؟

وتابع: «الشبكة من حق الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منها دون إذنها، فإذا أخذ وجب عليه أن يسدد سواء طلبت الزوجة أم لم تطلب، فهذا دين معلق، فإذا لم يرده سيحاسب عليه يوم القيامة أمام رب العالمين».

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