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«رياضة السويس» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الترانيم

كتب:

حمدي عبد الله
08:47 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
مسابقة الترانيم

مسابقة الترانيم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أسماء  الفائزين في مسابقة الترانيم بالنادي الثقافي، وجرى تكريم الفائزين من قبل المديرية بالسويس، في إطار رعاية وتنمية المواهب لدى الشباب.

 

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أسماء الفائزين المسابقة، التي أقيمت بين الشباب في الترانيم، إذ تقدم الشباب المشارك لإلقاء مواهبهم و الاستماع  إليهم وجرى اختيار أفضل مركزين متميزين وتسلما جوائز نقدية، وهما:

- يوحنا إيليا منير، المركز الأول.

- ىكلارا زكريا حنا، المركز الثاني.

 

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن المديرية بالسويس تهتم بالمواهب وترعاها في سبيل تنمية مواهب النشء والشباب، من خلال النادي الثقافي.

وأشار «الشيمي» أنّ المديرية أقامت العديد من المسابقات في قراءة القرآن الكريم، منها مسابقة الصوت الذهبي، وكذلك في مختلف المناحي الثقافية.

 

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