«صحة الشرقية» توضح أسباب الأنيميا وطرق علاجها

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أعراض مرض الأنيميا، وطرق العلاج التي يجب أن يتبعها المريض، مشيرة إلى أن الأنيميا، تعني أن عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموجلوبين داخلها أقل من الطبيعي.

المقصود بمرض الأنيميا

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن أنيميا فقر الدم، تظهر عندما يكون الهيموجلوبين أقل من 13.5 للرجال، وأقل من 12 للسيدات، وبالنسبة للأطفال تختلف حسب العمر، مشيرة إلى أن فقر الدم يدل على سوء التغذية والصحة.

أعراض الإصابة بمرض الأنيميا

ولفتت مديرية الصحة إلى أن أعراض الأنيميا هي: «تعب وضعف عام، وضيق في التنفس وألم الصدر وصداع ودوخة وسرعة وعدم انتظام ضربات القلب، واصفرار لون الجلد وبرودة أطراف الجسم».

علاج مرض الأنيميا

وأضافت: «علاج الأنيميا يعتمد على علاج الأسباب، فمثلا إذا كان الشخص يعاني من أنيميا نقص الحديد أو أنيميا نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك إسيد، علاجها تناول الجديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك، سواء عن طريق التغذية أو تناول المكملات الغذائية».

أوضحت أن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية الحديد هي لحم البقر والخضروات ذات الأوراق الداكنة والفواكه المجففة والمكسرات، وفيتامين ب 12، مثل اللحوم ومنتجات الألبان وحمض الفوليك كالحمضيات والخضروات والبقوليات.

وتابعت: «إذا كانت الأنيميا بسبب مرض مزمن فإن علاج المرض الأساسي غالبًا ما يؤدي لتحسين فقر الدم».