شروط التقديم في مسابقة أمهات الدقهلية المثاليات.. من جميع الفئات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن الفئات المتاح لها التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024م، التي من ضمنها الأم الطبيعية، ومن ذوي الهمم وأمهات التبني.

فئات التقديم في مسابقة الأم المثالية بالدقهلية

وجاءت الفئات المحددة، من أجل التقديم في المسابقة في محافظة الدقهلية كالآتي:

- الأم الطبيعية، أو من ذوي الهمم، أو من لديها ابن من ذوي «قادرون باختلاف».

- أم من مبادرة حياة كريمة.

- أم شهيد.

وحددت عدة شروط من أجل القبول في الوظيفة، كالآتي:

- قصة العطاء.

- السن لا يقل عن 50 سنة للأم.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاث أبناء.

- جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعلم أو في الفرق النهائية بالكليات.

المعايير المرجحة لاختيار الأم:

- تقدير أهمية التعلم للأبناء وبفضل الأعلى درجة في السلم التعليمي.

- الأم العاملة - مرض الزوج- الأرملة - المطلقة.

- الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وتعلمت.

- تشجيع الأبناء على العمل الخاص، أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعينات الحكومية.

- المشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

- دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأم البديلة الكافلة: هي الأم للأسرة الكافلة أو زوجة الأب التى قامت برعاية أبناء الزوج.

-أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي- المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.