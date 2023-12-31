إعلام إسرائيلي: رئيس أركان جيش الاحتلال يتجنب حضور اجتماع الحكومة برئاسة نتنياهو

تناقلت وسائل إعلام عبرية خبرًا عن غياب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، حضور اجتماعات الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو في اليوم الـ 86 للحرب الإسرائيلية على غزة.

سبب تجنب حضور رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي لاجتماع الحكومة

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي يتجنب حضور اجتماعات الحكومة لأنه يعلم أن هناك فخا ينتظره، متابعة: «مؤخرا ترددت أنباء عن انتقادات وإهانات تعرض لها رئيس الأركان في نقاشات مجلس الوزراء، في ظل عدم اتفاق بين الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية خاصة أن هناك وفيات كبيرة في الجيش الإسرائيلي منذ الغزو البري لغزة يزيد عن 500 جندي إسرائيلي.

تزايد أعداد الشهداء

ويعان يقطاع غزة من حرب إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.