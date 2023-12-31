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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«مستقبل وطن» يكرم قيادات الحزب في مطروح لجهودهم بالانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد أباظة
11:30 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
أمانة حزب مستقبل وطن في مطروح

أمانة حزب مستقبل وطن في مطروح

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، احتفالية لتكريم هيئة مكتب الأمانة وأمناء المراكز والتنظيم؛ وذلك لجهودهم المشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية بمقر الحزب في مطروح.

وجاء ذلك بحضور النائب صالح سلطان أمين الحزب، والنائب حسن أبوقديرة أمين التنظيم، وفي كلمته، وجه النائب صالح سلطان، الشكر لهيئة مكتب الأمانة، وأمناء المراكز وأمناء التنظيم وأعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير، مؤكدًا أن كافة أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح ظهروا بصورة مشرفة، جسدت التواجد القوي للحزب بين المواطنين.

وثمن النائب حسن أبو قديرة، حالة الحراك التنظيمي داخل الحزب، وإصرار جميع أعضائه على العمل ضمن إطار تنظيمي جماعي وفي ظل تعاون غير مسبوق.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تسلم دروع التكريم.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.