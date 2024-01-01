عاجل| الأرض تهتز.. زلازل تضرب عدة دول بينها دولة عربية في الساعات الأولى لـ2024

خلال الساعات القليلة الماضية، ضربت العديد من الزلزال والهزات الأرضية، عددا من الدول على مستوى العالم وتتراوح شدتها بين القوة والضعف على مقياس ريختر.

زلزال يضرب تشيلي

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزال بقوة 4.0 ضرب أنتوفاجاستا بتشيلي، ووقع على عمق 109 كيلومترات من سطح الأرض.

ووقع الزلزال على بعد 191 كيلومترا شرق إيكيكي، تشيلي، و135 كيلومترا شمال كالاما، تشيلي.

زلزال جزر فيجي

وفي سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر جنوب جزر فيجي، ووقع على بعد 496 كيلومترا من سطح الأرض.

وكان مركز الزلزال على بعد 711 كيلومترا جنوب شرق سوفا، فيجي، و626 كيلومترا جنوب غرب نوكوالوفا.

زلزال يضرب العراق

وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق وعلى عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض.

وكان مركز الزلزال على بعد 93 كيلومترا شمال شرق دهوك العراق، و10 كيلومترات جنوب غرب هكاري، تركيا.

زلزال يضرب شبه جزيرة ألاسكا

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي إلى أن زلزال بقوة 3.8 يضرب شبه جزيرة ألاسكا، وكان على عمق 13 كيلومترات من سطح الأرض.

ووقع الزلزال على عمق 541 كيلومترا جنوب غرب أنكوراج، الولايات المتحدة، و162 كيلومترا جنوب غرب محطة كودياك، الولايات المتحدة.

زلزال يضرب إندونيسيا

وضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على جافا بإندونيسيا، ووقعت على بعد 177 كيلومترات من سطح الأرض.

وكان مركز الهزة الأرضية على بعد 27 كيلومترا من سوكابومي بإندونيسيا، و14 كيلومترا جنوب غرب سيرانجانج هيلير بإندونيسيا.