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إصدار أول رخصة لنشاط تجاري من «مشروعك» بحي المنتزة في 2024

كتب:

خالد غنيم
09:28 ص | الإثنين 01 يناير 2024
أول رخصة في «مشروعات» في 2024

أول رخصة في «مشروعات» في 2024

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، إنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاهتمام بتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين مستوى المعيشة للشباب بنطاق المحافظة، من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، فقد تم إصدار أول رخصة مع بداية عام 2024 لسوبر ماركت.

أول رخصة 2024

وأشار «سحلول»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إدارة مشروعك بقيادة عبير زوين، أصدرت أول رخصة في «مشروعك» في بداية عام 2024 لنشاط سوبر ماركت لأحد الشباب  بتمويل من البنك الأهلي المصري بقيمه تصل إلى مليون جنيه، ويهدف «مشروعك» لمساعدة الشباب في إقامة مشروعات صناعية وتجارية لتوفير فرصة عمل للشباب والذين سيوفرون بالتالي فرص عمل لأقرانهم من الشباب مما يساهم في القضاء على البطالة.

وأوضح المهندس عمرو الدوياتي مدير «مشروعك» بمحافظة الإسكندرية، أن مشروعك مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، وخاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرص في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية، ورفع المستوى المعيشي لهم، والقضاء على البطالة، وفتح مجالات جديدة للعمل بمساعدة الجهات المانحة.

 

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