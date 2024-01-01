لماذا تخلت ملكة الدنمارك عن العرش بعد 52 سنة حكم؟.. «خطاب على الهواء»

أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية الملكة الوحيدة التي حكمت أوروبا بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تنازلها عن العرش على الهواء مباشرة خلال خطاب العام الجديد، بعد 52 عامًا من حكمها للدنمارك.

وأدلت «مارجريت» بإعلان تنازلها عن العرش أثناء خطابها التقليدي ليلة رأس السنة الجديدة وبثه التلفزيون الدنماركي، وقالت إنَّ سنها ومشاكلها الصحية التي تعاني منها هي السبب في إعلان تخليها عن العرش، بحسب «فرانس 24».

وتابعت: «هذه مدة زمنية طويلة على أي شخص، ولا يمكن للمرء أن يقوم بالقدر الذي كان يقوم به في الماضي»، وأشارت إلى أن يوم 14 من شهر يناير الجاري ستتخلى عن العرش بعد خلافتها لوالدها، وسيتسلم العرش ابنها ولي العهد الأمير فريديرك.

مارجريت الثانية.. ملكة التدخين

وتشتهر مارجريت الثانية بأنها «ملكة التدخين»، وقالت مرارًا أنها لن تتنازل عن العرش، لكن الجراحة التي خضعت لها في الظهر في فبراير الماضي، أثارت الأفكار في رأسها حول المستقبل، وهل هذا هو الوقت المناسب لتمرير المسؤولية إلى الجيل القادم.

وقال ولي العهد بعد تنحي ملكة الدنمارك: «أرى نفسي مكملًا لوالدتي، وهي عالمة وكاتبة وفنانة بارعة».