حملات مكثفة لرفع المخلفات من شوارع الدقهلية

شنّ رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية، حملات مكثفة منذ الصباح الباكر، في قطاع النظافة ونقل المخلفات ورفعها إلى مصانع التدوير والتخلص منها بطريقة آمنة، وتفريغ الحاويات وتوزيع صناديق جديدة على عدد من المناطق، خاصة التي يوجد كثافة سكانية.

وبحسب البيان، قال أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إنّه جرى شنّ حملة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة وتطهير أماكن التجمعات وتعقيمها، منعًا لانتشار الأمراض والحد من انتشار مسبباتها والقضاء على الحشرات الضارة، وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وجرى رفع 111 ألف طن من المخلفات في نطاق المدن والقرى ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة.

استكمال رفع كفاءة النظافة بالدقهلية

وتابع نادر محي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، استكمال رفع كفاءة النظافة بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، ورفع تجمعات وتراكمات القمامة من عدة مناطق «العقبيين وشارع محمد فريد، الذي يشمل مدرسة العروبة، والسيدة خديجة، والوحدة العربية وحسن الجبار وشارع الجمال وصلاح الدين والجيش وسليمان، ومحكمة أبو عوف ومدرسة الباحثة والنهضة وعبد المنعم سند والتجارة وخالد بن الوليد ومنطقة داوود الريس، التي تشمل المعهد الديني ومدرسة الجمهورية ومكينة سند وعبد الرازق وعبود وحجوج ومنطقة البحوث ابتداءً من مستشفى الصيادين ومدرسة النصر وبن سلام والمعهد الديني الأزهري والبحوث المائية والشوارع المحيطة بها حتى نهاية شارع الأمين بحديقة الطفل».

تلبية احتياجات المواطنين

وفي السياق ذاته، أكدت رئاسة حي غرب المنصورة، ضرورة تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على نظافة المدينة في نطاق الحي، واستهداف عدد من الشوارع الرئيسية والميادين، ورفع كفاءة الطرق وتنظيف الحدائق العامة، بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد، واستقبال الزوار وتقليم الأشجار ورفع الناتج من التقليم والتهذيب ونقلها الأتربة والقمامة إلى مصنع التدوير بسندوب.