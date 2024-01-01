توزيع 2000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية في 20 قرية بالفيوم

انطلقت قافلة مبادرة «صُنّاع الدفا» للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، التي تنظمها مؤسسة «صناع الخير» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتتضمن توزيع بطاطين على الأسر البسيطة بمختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، فيما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القافلة قبل انطلاقها لتوزيع مشتملاتها على المستحقين.

جاء ذلك بحضور محمود الحجر، مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، والدكتور محمد زمزم مدير المشروعات، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

تشمل 2000 بطانية

وأوضحت «صناع الخير»، في بيان صحفي، أنّ المرحلة الأولى من قافلة «صُنّاع الدفا»، تشمل نحو 2000 بطانية، من المقرر أنّ تُوزع على المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم.

من جهته، أشاد محافظ الفيوم، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الإيجابي، الذي يتمثل في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة في شتى أنحاء المحافظة لتخفيف العبء عنها، مقدمًا الشكر لمسؤولي «صناع الخير»، وجميع المشاركين في مبادرة «صُنّاع الدفا»، على جهودهم في توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

توزيع البطاطين في 20 قرية

وأشار مدير فرع مؤسسة صناع الخير بالفيوم، إلى أنّ توزيع بطاطين المرحلة الأولى من مبادرة «صُنّاع الدفا»، يشمل 20 قرية في 5 مراكز بالمحافظة، موضحًا أنّ القرى المستهدفة لتوزيع البطاطين هي الآتي:

- مركز إطسا: قرى الوابور، وعاشور، وفرحات، وقصر الباسل، ودفنو.

- مركز أبشواي: قرى شكشوك، واللواج، وعبود، ومدينة أبشواي.

- مركز طامية: قرى الفهمية، والمقاتلة، وعفيفي، وسرسنا.

- مركز سنورس: قرى منشأة طنطاوي، وجرفس، وداوود، وعزبة محمد جودة.

- مركز يوسف الصديق: قرى الشيمي، وأباظة، وقوته، وقصر الجبالي.