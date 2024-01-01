فنانون يستقبلون العام الجديد على طريقتهم.. صور مع عائلاتهم ودعوات لمصر وفلسطين

احتفل مجموعة من الفنانين بالعام الجديد على طريقتهم الخاصة، حيث شارك بعضهم صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي وهنأوا من خلالها الجمهور، والبعض الآخر احتفل في أجواء عائلية دافئة، ومنهم من أقام الحفلات، وشارك الجمهور الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد، وقدموا باقة من الأغاني المميزة.

تامر حسني يحتفل مع أبنائه

احتفل الفنان تامر حسني بالعام الجديد بشكل مميز ومختلف، حيث نشر صورة على حسابة الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات «إنستجرام» تجمعه بطليقته بسمة بوسيل وأولاده وهم يرتدون العباءة، وكانت ابنته ترتدي الحجاب في الصورة وعلق عليها قائلاً: «كل سنة وأنتم طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية».

ناهد السباعي تنشر صورتها مع والدتها الراحلة

كما حرصت الفنانة ناهد السباعي على الاحتفال بالعام الجديد من خلال نشر صور تجمعها بوالدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي ووجهت لها الدعاء حيث قالت «إلى كل الذكريات الجميلة التي نشاركها‏ ‏معًا كنت فتاة محظوظة جدًا لأن أكون ابنتك‏ ‏دائمًا فخورة دائمًا بالتعلم، أفتقدك كثيرًا يا عزيزتي‏ ‏سنة جديدة سعيدة فقط مع فريد وأبي في ملاذ»، واستكملت داعية «الله أغفر لهم وارحمهم يا رب وأسكنهم فسيح جناتك».

أنغام تنشر صورها

وشاركت الفنانة أنغام جمهورها بعض الصور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالاً بالعام الجديد 2024 وقالت «نتمنى لنا جميعًا عامًا جديدًا سعيدًا وهادئًا».

رانيا محمود ياسين: كسرت قلة

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين على توديع عام 2023 واستقبال العام الجديد 2024، وذلك من خلال فيديو طريف نشرته على حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وعلقت عليه «كسرت وراها قلة»، كما أنها تمنت للجمع حياة أفضل في العام الجديد.

محمد فراج ينشر صورته مع بسنت شوقي

نشر الفنان محمد فراج صورة على صفحته الرسمية على «إنستجرام» برفقة زوجته بسنت شوقي، وذلك احتفالاً واستقبالاً للعام الجديد، حيث علق على الصورة قائلاً «أول صور في 2024» وحرص على تهنئة زوجته بسنت شوقي وقال لها «سنة سعيدة يا حبيبتي».

رامي رضوان يحتفل مع زوجته

قرر الاعلامي رامي رضوان الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك تزامناً مع بداية العام الجديد حيث نشر صورة تجمعهم على «إنستجرام» وقال «كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي يا رب السنة الجديدة ربنا‏ يملأها لك خير وفرح وسعادة ونجاح ورضا، وربنا يديم عليكِ طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله».

هاني رمزي: نشكر ربنا على اللي فات وعلى كل اللي جاي

وجه الفنان هاني رمزي التهنئة لجمهورة ومتابعيه وذلك من خلال صورة نشرها على «إنستجرام» تحمل رقماً 2024 وكتب عليها «نشكر ربنا على اللي فات وعلى كل اللي جاي وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة وسعادة على كل الناس».

أورتيجا مع زوجته وأبنائه

احتفل مطرب المهرجانات أورتيجا بالعام الجديد مع عائلته وكشف ذلك من خلال صورة نشرها على «إنستجرام» برفقة زوجته وأولاده وكتب عليها «سنة سعيدة على كل حبايبي وسنة مشيت بحلوها ووحشها وبإذن الله السنة اللي جاية نشوف الخير كله، وكل سنة وإحنا متجمعين في الخير والحب وكل سنة وإحنا متجمعين، عصابة حمادة وتوتو».

ميرهان حسين: سنة حلوة علينا كلنا

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة صور على «إنستجرام» وهي تحتفل بالعام الجديد في أجواء «الكريسماس» برفقة الفنانة إلهام وجدي، وعلقت عليها قائلة «كل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسعادة، يا رب سنة حلوة علينا كلنا».

ليلى علوي: احفظ مصرنا وانصر فلسطين

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة لها على «إنستجرام» وهي تحتفل بالعام الجديد 2024، كما حرصت على توجيه الدعاء إلى مصر وفلسطين، وعلقت «يا رب سنة حلوة كلها خير وسعادة وحب وسلام، يارب دايماً احفظ مصرنا وانصر فلسطين وإن شاء الله تنعاد عليكم بالنجاح والتوفيق».

أحمد زاهر: سنة سعيدة إن شاء الله

استقبل الفنان أحمد زاهر العام الجديد من خلال صورة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتمنى من الله بان هذا العام يحمل السعادة على الجميع وظهر ذلك من خلال تعليقه على الصورة حيث قال «سنة سعيدة علينا إن شاء الله».