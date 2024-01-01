مد التسجيل الإلكتروني للتقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد مهلة التسجيل على رابط الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى الخميس 4 يناير 2024.

وأرسلت الوزارة خطابا رسميا لجميع مديريات التربية والتعليم والإدارات والمدارس، أكدت خلاله أن هذا القرار يأتي إلحاقا بالخطاب السابق إرساله في 12 نوفمبر 2023، بخصوص التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وبالإشارة إلى قرب إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وطالبت وزارة التعليم بالتنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك في موعد غايته الخميس 2024/1/4، عبر موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البياناتmoe-register.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء تجري المدرسة التعديلات اللازمة فورا على قاعدة البيانات المركزية، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.