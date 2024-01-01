قرية «بلاد المال» تتنافس على تسجيل أول مولود في السنة الجديدة.. هل نجحت؟

تقليد سنوي تشهده قرية «بلاد المال» بحري التابعة لمركز «أبوتشت» في محافظة قنا، توارثه أبناءها منذ سنوات طويلة، إذ يتسابقون من أجل تسجيل أول مولود في العام الجديد، فماذا حدث في عام 2024 خاصة أنَّ القانون المصري ينص على تسجيل المواليد في نفس يوم الولادة.

هل حافظت قنا على لقب أول مولود في مصر؟

الحكاية تعود إلى عام 2022 عندما سجلت القرية أول مولود في مصر وهو الطفل مالك محمود عاطف عبد اللاه، وفي العام التالي 2023 سجلت أول طفل أيضًا باسم فوزي أحمد فوزي.

لكن هذا العام ذهب اللقب إلى محافظة أخرى، إذ سجل مركز ومدينة «بيلا» بمحافظة كفر الشيخ، ولادة أول طفل في مصر للعام 2024، ويُدعي «يونس»، والذي وُلد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح أول أيام العام الجديد، فيما تمكّنت قرية «بلاد المال» في قنا من تسجيل أول مولود في مصر مرة أخرى أيضًا، وهو الطفل عبدالله كرم عبدالله حسين بغدادي، لكن المفارقة أنه وفقًا لشهادة الميلاد الورقية الخاصة بالطفل، فإن تاريخ ميلاد الطفل هو 28 ديسمبر 2023، لكنه تمّ تسجيله إلكترونيًا في 1 يناير 2024.

جد أول مولود في 2024 يحكي تفاصيل تسجيله بعد يومين

«الوطن» حصلت على شهادة الطفل المولود في قنا، إذ يقول جده عبدالله حسين بغدادي، أنَّه سماه على اسمه، معبّرًا عن سعادته لكونه أول مولود تمّ تسجيله في العام الجديد.، مشيرًا إلى أنَّ ابنه «كرم» والد أول مولود في 2024، مسافر في دولة الكويت إذ يعمل بها، وحفيده ليس الطفل الأول بل لديه شقيقين في الصفين السادس والأول الابتدائي، متابعًا في حديثه مع «الوطن»: «عبدالله» جاء بعد سنوات، إذ كانت والدته لا يكتم لحملها لعدة مرات، متمنيًا لحفيده أنَّ يكتب الله له الخير في كل خطوة يخطوها.