سانت كاترين على موعد مع مشهد مبهر في يناير.. إقبال كبير من مختلف الجنسيات

مدينة سانت كاترين وجهة عالمية، يستهدفها السياح من الجنسيات جميعها، لزيارة دير سانت كاترين وصعود الجبل، فمن أجمل اللحظات التي يمكنك أن تستمتع بها، هي رؤية شروق الشمس من قمة جبل كاترين، معلنة بداية يوم جديد.

موسم السياحة الباردة بمدينة سانت كاترين تنتعش بشهر يناير

قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، في توقيت شهر يناير من كل عام، تشهد المدينة إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات للصعود لجبل كاترين وجبل موسى، لمشاهدة شروق الشمس، من قمة الجبل وخاصة بعد سقوط الثلوج، والتي غالبا ما تأتي بمنتصف شهر يناير، حيث أن المدينة تتحول للون الأبيض الناصع، الذي يجعلك تفكر أنه زينة مصنوعة خصيصا لتزين المدينة بشوارعها وجبالها.

مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين يسهم في تنشيط حركة السياحة

وقال اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الأعظم، إن مدينة سانت كاترين ذات سياحة ممتدة طوال العام، لكنها تتميز في فصل الشتاء بأجواء أوروبية، تجذب السياح من جميع الجنسيات، من محبي التسلق للجبال، لذلك بذلت الدولة جهدها للانتهاء من مشروع التجلي الأعظم، الذي يسهم بدوره في تنشيط حركة السياحة بالمدينة، من زيادة عدد الغرف الفندقية، من خلال مشروع النزل البيئي والفندق الجبلي، وأيضًا مشروع تطوير المنطقة السياحية، ووادي الدير، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال الشهور المقبلة، حيث أن المشروع حقق إنجازا كبيرا، وأوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء.