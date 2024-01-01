معلومات عن أول مدينة رياضية للموظفين في العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، عن إقامة أول مدينة رياضية للموظفين داخل نموذج العاصمة الإدارية الجديد بمدينة الخارجة، حيث تابع المحافظ ونائبه حنان مجدي، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

ملاعب وحمامات سباحة على أعلى مستوى

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه تم الاطلاع على مستجدات الأعمال، كما ووجّه بضرورة فصل منطقة حمامات السباحة عن الملاعب الرياضية، وتشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من جميع إجراءات الأمن والسلامة، وإنهاء أعمال اللاند سكيب والنجيل الصناعي الخاص بالملاعب.

إقامة ساحات انتظار للسيارات

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه جرى العمل على إقامة ساحات انتظار للسيارات، وزراعة نخيل وأشجار مثمرة بالمساحات الفضاء، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإنارة مدخل العاصمة والشوارع الداخلية، موجها بإنشاء بوابة إضافية للعاصمة واستكمال مسار الطريق بالناحية الغربية؛ للربط بالطريق الدائري، وتجميل المنطقة المحيطة بمدخل المطار.