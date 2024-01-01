زراعة 750 حقلا إرشاديا على مساحة 2182 مترا بالشرقية 

أصدرت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، بيانا عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

تنظيم الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية

وأوضح البيان، أنه تم تنظيم العديد من الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والأيام الحقلية، حيث تم زراعة 750 حقلا إرشاديا على مساحة 2182 فدانا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت زراعة 350 حقلا إرشاديا بالأراضي القديمة (حقول فردية)، وزراعة 20 حقلا بالأراضي القديمة (تجميعات)، وزراعة 38 حقلا على مساحة 141 فدانا (حقول فردية) وتجميعات أراضٍ جديدة.

ولفت إلى أنه تم زراعة 2295 فدانا في 198 تجميعة بمراكز ههيا وأبو حماد وفاقوس وأولاد صقر وكفر صقر والحسينية ومنيا القمح والزقازيق وديرب نجم والإبراهيمية والقنايات، تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

زراعة التجميعات الإرشادية

كما تم زراعة التجميعات الإرشادية على مساحة 30 فدانا بمحصول القمح بمراكز الزقازيق وبلبيس والإبراهيمية وديرب نجم وههيا وأبو حماد، كل تجميعة على مساحة 5 أفدنة تابعة لمشروع مياه دلتا النيل (G I Z).

وأشار إلى أنه تم زراعة حقول إرشادية داخل 53 مزرعة سمكية على مساحة 261 فدانا وزراعة 39 من الحقول فردية على أراض ملحية، وزراعة 46 حقلا إرشاديا بمحصول القمح بمراكز الزقازيق وأبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر وفاقوس، تابعة لمشروع دعم مزارعي أصحاب الحيازات الصغيرة (الايكاردا).