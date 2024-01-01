تأجيل مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تأجيل المقابلة الشخصية لتخصص كيمياء وحيوان للمتقدمين لشغل وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023، والمقرر انعقادها يوم الخميس المقبل الموافق 4 من شهر يناير الجاري 2024 لتصبح يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من نفس الشهر.

مكان إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين؛ لشغل وظيفة كيميائي في تخصصات «كيمياء وحيوان»، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 بمقر الشركة بمدينة المنيا بشارع عدنان المالكي «ديوان عام شركة المياه» على أن يكون الحضور الساعة التاسعة صباحا، وبدء المقابلات الشخصية الساعة العاشرة صباحًا.

مواعيد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه 2023

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور مواعيد المقابلات الشخصية والاختبارات الشفوية للمتقدمين لشغل وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023 كالتالي:

- كيمياء خاصة يومي 1 و2 من شهر يناير 2024

- كيمياء وجيولوجيا وكيمياء ونبات وكيمياء وكيمياء حيوية يوم 3 من شهر يناير

- كيمياء وحيوان يوم 4 من شهر يناير

- كيمياء وميكرو يوم 8 من شهر يناير

- ميكروبيولوجي يومي 9 و10 من شهر يناير

بيولوجي «حيوان ونبات» يوم 14 من شهر يناير

المستندات المطلوبة للمتقدمين للمقابلات الشخصية لوظائف شركة المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور المتقدمين لشغل وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023، والمقرر لهم إجراء الاختبارات الشفوية إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالميعاد المحدد بمقر الشركة بمدينة المنيا بشارع عدنان المالكي.