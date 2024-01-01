توافد 6 آلاف شخص على حديقتي شجرة الدر والبانوراما بالمنصورة للاحتفال برأس السنة

شهدت حديقة شجرة الدرة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين وأطفالهم احتفالا برأس السنة الميلادية، والاستمتاع بأجواء الاحتفالات داخل الحديقة التي تعد المقصد الرئيسي للزوار من كافة المحافظات القريبة في جميع المناسبات.

الاحتفال بالكريسماس في المنصورة

وقال إبراهيم حمزة، مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، في تصريح لـ«الوطن»، إن أعداد كبيرة جدا من المواطنين توافدت على الحديقة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وبلغ عددهم 5 آلاف مواطن تقريبا، وتبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات فقط، كما استمتع الأطفال بالألعاب داخل الحديقة والرحلات النيلية التي لاقت إقبالا كبيرا من الزوار لأنها تعد من أهم الحدائق في المحافظة، كما تقدم كل وسائل الراحة للزائرين.

تشديدات أمنية مكثفة بالدقهلية

وتابع مدير الحدائق بحي غرب المنصورة، أن حديقة البانوراما في مدينة المنصورة لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين بالرغم من أنها الأصغر في المساحة، وبلغ عدد الوافدين 1300 زائر، ويبلغ سعر تذكرتها 5 جنيهات فقط، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة والدفع بعدد من سيارات الشرطة والمرور من قبل مديرية الأمن والقطاعات الأمنية المختلفة لتأمين الزوار والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وستظل الحدائق مفتوحة حتى يوم 7 يناير الجاري.