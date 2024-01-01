5 أماكن تجذب الزائرين في السويس.. تعرف عليها

5 أماكن تجذب الزائرين في السويس، بعد مراحل التطوير التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية، وهي أماكن يقبل عليها الكثيرون عند زيارتهم للمدينة الباسلة.

«الوطن» خلال السطور التالية، تستعرض الأماكن الأكثر جاذبية للزائرين:-

متحف السويس القومي

متحف السويس القومي يعد ضمن 5 أماكن تجذب الزائرين في السويس، حيث يضم مقتنيات خاصة بمحافظة السويس، ويعرض تاريخ وتراث المدينة الباسلة وآثارها، بداية من عصر ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث، ويضم المتحف قطع أثرية تم الاحتفاظ بها في مخزن المتحف المصري بالقاهرة خلال سنوات الحروب.

منطقة «عيون موسى» شرق القناة

منطقة عيون موسى، هي جزء من محافظة السويس، وتقع داخل شبه جزيرة سيناء وهي من المناطق السياحية ويقبل السائحون على زيارتها في طريقهم إلى شرم الشيخ، وتتسم بجمال مناخها وتعد أثرا إسلاميا، وبها 12 عينا للمياه الصالحة للشرب للنبي موسى خلال رحلته، وبها مناظر خلابة مطلة مباشرة على ساحل خليج السويس.

مسجد الغريب في حي السويس

يعد مسجد الغريب في حي السويس بمحافظة السويس من الأمكان ذات القيمة التاريخية، ويضم ضريح «عبدالله الغريب» وهو القائد المغربي أبو يوسف بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عماد، والذي حضر للسويس على رأس جيش من المغرب العربي لمحاربة القرامطة الذين قطعوا طريق الحج الذي كان مارا في القلزم السويس، وقتها وهي السويس وعرف بالتقوى والزهد ويقال تاريخيا أنه استشهد بالمعارك، وتم دفنه بالمكان الذي به الضريح.

ممشى أهل السويس وكورنيش السويس

من الأماكن التي يقبل الزائرون عليها في محافظة السويس هي كورنيش السويس الجديد وممشى أهل السويس، وهي مساحة نحو 3 كيلو مترات تطل على خليها السويس، متوافر بها جميع الخدمات التي تجعل المكان سياحيا متكاملا، من حيث المياه الساحرة على شاطئ الخليج والمساحات الشاسعة من الأماكن الخضراء والحدائق، فضلا عن المحلات التي توفر جميع مستلزمات الزائرين للمكان.