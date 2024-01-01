ضبط 38 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز تمكنت من ضبط 38 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية في الدقهلية

وأشار إلى أنه تم تشكيل اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، وذلك لتنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التموين بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، شملت أسواق ومخابز تمي الأمديد ومنية النصرودكرنس وبندر المنصورة، أسفرت ما يلي:

محضر غلق بدون إذن رسمي.

محضر عدم وجود سجل تفتيش.

محضر عدم إعطاء بون صرف.

محضر عدم وجود قائمة بيانات.

2 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

ضبط مخالفات في عدة مخابز

2 محضر تصرف في دقيق بقيمة 18 شيكارة.

11 محضر نقص وزن.

13 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

محضر سلع مجهولة المصدر.

محضر استخدام أسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها.

محضر تجميع مقررات مدعمة مواد بترولية.