المبادرة الرئاسية: 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى بـ5 سنوات لدعم 18 مليون مواطن

فى عام 2019 بدأ الحلم، تحت شعار «من إنسان لإنسان»، وذلك من خلال تلك المبادرة التى وُصفت بالأهم فى تاريخ مصر الحديث وعمدت إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، متضمنة شقاً للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف الأجهزة التعويضية، إلى جانب تنمية القرى الأكثر فقراً، وفقاً لخريطة الفقر، فضلاً عن توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

منذ 5 سنوات وفى هذا التاريخ، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك: «تقوم مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينها واستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شباباً وشيوخاً، رجالاً ونساءً وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال عام 2019».

هذا ما كتبه الرئيس فى 2 يناير من عام 2019 لتصبح بالفعل حياة كريمة هى أيقونة الجمهورية الجديدة، تلك المبادرة التى غيرت حياة ملايين المصريين، حيث شهدت حياة أهالى القرى والمحافظات النائية والفئات الأكثر احتياجاً تطوراً كبيراً من مشروعات تنموية وخدمية وتحسين بنية تحتية والارتقاء بمستوى المعيشة، وتقديم العديد من الخدمات فى مختلف القطاعات منذ إطلاق تلك المبادرة الرئاسية الأهم.

وعلى مدار السنوات الماضية، حقق مشروع «حياة كريمة»، كثيراً من الإنجازات على أرض الواقع أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، فمنذ إطلاق المبادرة تستمر جهود المؤسسة على نهجها حتى الآن وفيما بعد، لتطوير الريف بالكامل، وهو ما لمسه الأهالى من خدمات حقيقية غيرت خريطة القرى والمحافظات النائية، ووفرت الحماية لأسر وجدت أسقفاً تحميها من برد الشتاء، ومياهاً نظيفة، بتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حتى تحولت المبادرة إلى أكبر مشروع قومى يستفيد منه أكثر من 58 مليون مواطن.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن مصر شهدت تحركات جادة للحد والقضاء على الفقر، من خلال حياة كريمة، لافتاً إلى أن مفهوم الفقر ليس فقط ما يتعلق بالدخل، بل يشمل ما يتعلق بالحصول على الخدمات وتوافر البنية الأساسية والمسكن الآمن، مؤكداً أن الدولة تعاملت مع مختلف أبعاد الفقر للحد منه.

وبحسب ما جاء فى «حكاية وطن»، استهدفت المرحلة التمهيدية من حياة كريمة والتى تم الانتهاء منها بنسبة 100% تنفيذ تدخلات فى 375 قرية بـ14 محافظة، استفاد منها 4.5 مليون مواطن، بإجمالى إنفاق 13.5 مليار جنيه، ويغطى المشروع فى مرحلته الأولى أكثر من 4500 قرية، بـ175 مركزاً فى 20 محافظة، وبنهاية العام المالى 2022ـ 2023 بلغ متوسط نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة نحو 85% بقيمة 200 مليار جنيه.

ولم تغفل «حياة كريمة» بناء الإنسان، فأجرى 215 حواراً مجتمعياً لأهالى قرى المبادرة، و154 ندوة طلابية فى الجامعات، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات المبادرة، وفى المجال الطبى أجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ83 قافلة بيطرية، وعقد 98 ندوة لتوعية الفلاحين والمزارعين.

وأوضحت وزارة التخطيط أن مخصصات المرحلة الأولى من حياة كريمة بلغت 350 مليار جنيه، لتنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية، فى 52 مركزاً فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، مشيرة إلى الانتهاء من 169 محطة مياه شرب و24 ألف وصلة مياه منزلية، ومد تدعيم شبكات بطول 7.5 ألف كم بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بـ15 مليار جنيه وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية

وأشارت «التخطيط» إلى رصف وتطوير 15 طريقاً رئيسياً، و20 طريقاً داخلياً، وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية، موضحة الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، و287 ألف وصلة صرف صحى منزلية، بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى من 20% لـ90%، مشيرة إلى توصيل الألياف الضوئية لـ187 قرية، وتركيب 1028 برجاً لتقوية شبكات المحمول ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمى.

الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً وتوصيل الغاز الطبيعى لـ173 قرية

وأكدت أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، يستفيد منها 11 مليون مواطن، بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، مشيرة إلى الانتهاء من 382 وحدة صحية ومستشفى مركزياً، و317 وحدة إسعاف، و14.2 ألف فصل، و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كما تم الانتهاء من 629 مشروعاً لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء 286 مركز خدمات زراعية لزيادة الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 15 مليار جنيه لـ647 ألف مستفيد.