أحمد موسى: 2024 سيكون عام البهجة والفرحة في مصر.. (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى باحتفالات المصريين الكبيرة بقدوم عام 2024، خصوصا مظاهر احتفال ممشى أهل مصر ببدء العام الجديد.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ممشى أهل مصر في ليلة رأس السنة الميلادية شهد زحاما شديدا من قبل المواطنين، معلقا: الشعب المصري سعيد ومبسوط والاحتفالات مستمرة بالأغاني والطبل والرقص.

ممشى أهل مصر أصبح مكانا للترفيه والتنزه

وتابع الإعلامي: «ممشى أهل مصر صار مكانا للترفيه والتنزه، وليلة رأس السنة تعتبر من أمتع الليالي برغم التحديات التي تواجه الدولة، وهذه رسالة للجميع بأن عام 2024 سيكون عام البهجة والفرحة».

وقال أحمد موسى: «المحافظات كلها تشهد زحاما خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، وهذه هي الصورة الحقيقية للدولة، ملايين من المواطنين احتفلوا ببلدهم في رأس السنة، ولم تشهد أي محافظة حادثة واحدة أمس».

واستكمل موسى: «حركة السياحة الداخلية في مصر كبير جدا، وفي هذه الأجواء على نحو خاص أسوان والأقصر وشرم الشيخ للتمتع بالأجواء الدافئة بالشتاء»، مختتما: الفنادق الآن كاملة العدد.