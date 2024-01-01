أحمد موسى: انضمام مصر للبريكس سيقلل من هيمنة الدولار.. (فيديو)

استعرض الإعلامي أحمد موسى خطة الدولة لحل أزمة الدولار، مضيفًا: «كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل الآن على حل أزمة الدولار، كل الجهات المعنية هدفها في العام الجديد القضاء على السوق السوداء، هنجيب السوق السوداء الأرض، ممكن تلاقي مسؤول من الحكومة قاعد جنبك في القهوة، الحكومة مورهاش غير الأزمة دي وهنقضي على السوق الموازية».

الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يتاجر بالدولار في السوق السوداء

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يتاجر بالدولار في السوق السوداء، موضحًا أن عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء ووفقا للقانون تصل إلى 10 سنوات حبس.

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن النيابة العامة تعمل على تحرير محاضر على كل من يتاجر بالدولار خارج الجهاز المصرفي، كما أن الأجهزة الأمنية صادرت أموالاً كثيرة بالدولار خلال الفترة الماضية، مضيفًا: «دا رزق، اللي هيتقبض عليه هيتم مصادرة أمواله، بالإضافة إلى تعرضه للحبس، وكله بالقانون».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سبب الأزمة الحالية هي السوق الموازية، مؤكدًا أن الدولة تكشر عن أنيابها في أزمة الدولار.

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر انضمت رسميا لمجموعة بريكس، موضحا أن هذا التجمع يمثل نحو 42% من إجمالي سكان العالم، وهذا التجمع سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وهذا التجمع سيكون مؤثراً سياسيا وتكنولوجيا واقتصاديا، وسيساهم في التخلص من هيمنة الدولار.

التعامل في مجموعة بريكس سيكون بالعملة المحلية

وأشار موسى، إلى أن التعامل في مجموعة بريكس سيكون بالعملة المحلية، موضحًا: «مش لازم التأثير يكون من يوم وليلة، ولكن انضمام مصر للبريكس سيقلل من هيمنة الدولار».