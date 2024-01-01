رجال الإسعاف يسلمون أمانات ومتعلقات تقارب ربع مليون جنيه لذوي مصاب

مع دقات أول أيام العام الجديد 2024، سلَّم رجال هيئة الإسعاف المصرية أمانات ومتعلقات تناهز الربع مليون جنيه، حيث يأبى أول أيام العام الجديد أن ينقضي دون أن يسطر بين سجلاته موقفا مشرفا لرجال الإسعاف الذين قضوا ليلتهم بين تأمين الاحتفال بالعام الجديد، وبين تلبية استغاثات مصابي عدد من الحوادث والحالات المرضية الطارئة.

تلقي بلاغ

تلقى مرفق الإسعاف بلاغا عن حادث دراجة بخارية بنطاق حي مدينة نصر، وأسرعت إحدى فرق الإسعاف لتلبية الاستغاثة فور تلقيها، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وجود مصاب يعاني من اضطراب في درجة الوعي، ويعمل موظفا بواحدة من الجمعيات الخيرية، وكان يحمل مبلغا ماليا ومتعلقات تتبع الجمعية الخيرية تناهز الربع مليون جنيه، وتمكن الفريق الإسعافي من تأمين المصاب ونقله للمستشفى لاستكمال رحلته العلاجية، وتلا ذلك قيامهم بالتواصل مع ذوي المصاب ومسؤولي الجمعية الخيرية لاستلام المبلغ المالي ومتعلقات المصاب.

تحية رجال الإسعاف

من جانبه، وجَّه الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، تحية لرجال هيئة الإسعاف المصرية أبطال الواقعة قائلا: «لقد زينتم أول أيام عامنا الجديد بواقعة مشرفة، واستكملتم مسيرة بيضاء لعشرات من زملائكم ممن حافظوا وصانوا أمانات تقدر بعشرات الملايين، خالص الشكر والتقدير لبطلي الواقعة الزميل: محمد أحمد البري، والزميل: أيمن أنور يوسف».