محافظ الغربية يتفقد السلاسل التجارية والأسواق لمتابعة توافر السلع

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولة ليلية مفاجئة عددا من المحال التجارية والأسواق بطنطا، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

وتفقد المحافظ عددا من السلاسل التجارية الشهيرة بطنطا واطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

آراء المواطنين

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منفذ «معا ضد الغلاء» والأسعار المطروحة، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.