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عمرو خليل: العالم يستقبل 2024 بآمال وأمنيات جديدة بالسلام والرخاء

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | الإثنين 01 يناير 2024
الإعلامي عمرو خليل

الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل، إن العالم استقبل العام الجديد بآمال وأمنيات جديدة بأن يحل السلام والاستقرار والرخاء على الجميع.

استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف خليل، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه «من مصر» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «ودعنا عام 2023 بكل ما فيه من أحداث كانت صعبة.. من أزمات وصراعات وكوارث طبيعية إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ فبراير 2022 .. إلى الأزمة السودانية المشتعلة في منتصف أبريل الماضي.. إلى الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر».

الاحتفالات بالعام الجديد تعم العالم

وذكر أنه رغم هذه الأزمات والكوارث عمت الاحتفالات العالم بقدوم العام الجديد وأقامت غالبية الدول احتفالات رأس السنة وتجمع المواطنون في المدن والميادين العامة متبادلين التهاني والأمنيات بعام جديد سعيد.

 

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بقلم محمد عزالدين