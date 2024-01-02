التحفظ على لحوم ومواد غذائية في حملات تموينية بالشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة على مدينة وقرى كفر صقر لضبط المخالفين، وحررت عدة محاضر بهذه المخالفات.

حملة بنطاق كفر صقر

وقال عبد الرؤف سويلم مدير إدارة تموين كفر صقر إنه شن حملة بنطاق المدينة والقرى التابعة تحت إشراف فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، وأسفرت عن التالي:

تحرر محضر لمالك محل جزارة لبيعه لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية فيما تم التحفظ على كمية 5 كيلوجرامات لحوم، كما تحرر محضر آخر لمحل آخر لحيازة لحم مذبوح خارج المجزر فيما تم التحفظ على 78 كيلوجرامًا.

محضر لمعمل ألبان

وذكر مدير الإدارة إنه تحرر محضر لمعمل ألبان يعمل دون ترخيص، لافتًا إلى تحرير محضر ضد مخبز حلويات بسبب استخدام عجين دون ترخيص وحيازة سلع غير معلومة المصدر.

أكد مدير إدارة التموين على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لضبط المخالفين ومتع احتكار السلع تحت رعاية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية.