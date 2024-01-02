انتظام امتحانات الفصل الأول لصفوف نقل الإعدادي والثانوي في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، لسنوات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في المواد غير المضافة للمجموع.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

وأكد «شعبان»، في بيان، ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط باللجان الامتحانية ومنع الغش بكل سبل للصفين الأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 140 ألفا و499 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي و131 ألفا و687 طالبا وطالبة بالصف الثانس الإعدادي «عام ولغات» أدوا امتحان مادة التربية الدينية، فيما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي والثاني الإعداداي وبالمدارس الرسمية والمتميزة للغات امتحان مستوى رفيع لغة أولى، ومستوى رفيع لغة ثانية.

وبحسب «شعبان»، يؤدي 64 ألفا 908 طلاب وطالبات بالصف الأول الثانوي، و54 ألفا و494 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة التربية الدينية وتكنولوجيا زراعة وصناعة.

انطلاق الامتحانات 9 يناير

وأشار «شعبان» إلى انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمواد المضافة للمجموع في مدارس محافظة الدقهلية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 9 يناير حتى 14 يناير لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اعتبارا من 9 حتى 17 ينايرالجاري، أما امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية فتبدأ 18 حتى 25 يناير، والمرحلة الثانوية من 11 حتى 24 يناير الجاري.