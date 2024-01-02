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إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة وجلال بخط «القباري - مرسى مطروح» 15 يوما

كتب:

كريم روماني
02:44 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
السكة الحديد

السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي الضبعة وجلال بخط «القباري - مرسى مطروح» اعتبارا من صباح السبت الموافق 6-1-2024 حتى مساء الخميس 18-1-2023، لرفع كفاءة مرفق النقل ونظرا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي «الضبعة - جلال» بخط «القباري - مرسى مطروح» لتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع.

تفاصيل إيقاف حركة القطارات

- يتم إيقاف الحركة بين محطتي «الضبعة - جلال» بخط «القباري - مرسى مطروح» اعتبارا من الساعة 7 صباح السبت 6-1-2023 حتى الساعة 10 مساءً يوم الخميس الموافق 18-1-2023.

- يتم اختصار القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الضبعة.

- القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة جلال.

- نقل الركاب بين محطتي الضبعة وجلال بأتوبيسات مخصصة تيسيرا عليهم بالتنسيق بين السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي الضبعة وجلال لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

- سيتم تشغيل القطارات بين محطة محرم بك ومحطة الضبعة وبين محطة جلال ومحطة مرسى مطروح طبقا لجداولهم المجدولة والصادرة في يناير 2023

- استمرار الإيقاف المؤقت لقطارات 939-940 و943-942 القاهرة / مرسى مطروح والعكس.

- يتم تشغيل قطار 657 من محطة الضبعة حتى محطة محرم بك.

- تشغيل قطار 646 من محطة الحمام حتى محطة الضبعة طبقا لجداولهم المجدولة في يناير 2023.

- تعديل معاد قطار 299 مرسى مطروح / محرم بك على أن يقوم من محطة مطروح الساعة 3.10 عصرا، ويصل إلى محطة محرم بك الساعة 9.20 مساءً لحين نهو الأعمال.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.