احذر من 5 أمراض صامتة تهدد بالوفاة.. فتاكة وأعراضها لا تظهر مبكرا

ليس من الضروري أن تعلن الأمراض عن ذاتها، بظهور أعراض تنذر بالإصابة، فبعض الأمراض يطلق عليها القاتل الصامت، باعتبارها يصعب اكتشافها بسبب عدم وجود أعراض في بدايتها، ما يصعب من مهمة علاجها أو إنقاذ المريض في وقت مبكر، خاصة أن بعضها يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب.

5 أمراض صامتة قاتلة تهدد بالوفاة في هدوء

- يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض القاتلة شيوعًا في العالم، ويدخل ضمن قائمة القاتل الصامت، باعتباره لا يتسبب في أي أعراض في البداية، حتى تصل مستويات ضغط الدم إلى مراحل خطيرة، يمكن بدورها أن تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وبالتبعية الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية وأمراض الكلى وبعض الأمراض الأخرى، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

- يأتي أيضًا ارتفاع الكوليسترول، ضمن قائمة الأمراض الأكثر خطورة، باعتبارها لا تظهر منذ البداية، لكنها يمكن أن تصل خطورتها إلى الوفاة في بعض الأوقات، إذ يمكن أن يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، ليصل إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية وأمراض أخرى.

- مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على طريقة استخدام الجسم للسكر، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب والأعضاء الأخرى، وقد تصل مخاطره إلى مشاكل في الرؤية وفقدان الوزن والتعب ومشاكل في التحكم في المثانة ومشاكل أخرى في الهضم.

- السرطان يأتي أيضًا ضمن مجموعة من الأمراض التي تتميز بنمو الخلايا غير الطبيعية، لكنه يعد الأكثر خطورة مما سبق باعتباره يمكن أن ينشأ في أي جزء من الجسم، وفي بعض الأحيان بأجزاء متفرقة، وأيضًا لا يظهر بأعراض.

- يُعد مرض الكلى المزمن حالة تؤدي إلى تلف الكلى، ويصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، حال الفشل في التعامل بصورة جيدة معه، إذ يؤدي في معظم الأحيان حال تجاهله أو الإهمال في علاجه إلى تلف في وظائف الكلى، ما يؤدي لإصابة مزمنة بالفشل الكلوي، ما قد يتطلب غسيل الكلى أو زرع كلى في بعض الأوقات.

طرق الوقاية من الأمراض القاتلة الصامتة