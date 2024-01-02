اغتيالات وانفجارات وقتل في شوارع تل أبيب.. ماذا يحدث داخل إسرائيل؟

تشهد مدينة نتانيا الساحلية شمال تل أبيب، مجموعة حوادث تنوعت بين انفجارات ومحاولات اغتيال، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أحدث واقعة وهي انفجار سيارة تسببت في إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عاما؛ لتصف بأنّها محاولة الاغتيال الثالثة خلال 7 أيام.

تفاصيل الجريمة

ووفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اشتعلت النيران بعد الساعة 8 صباحا بقليل في شارع توم لانتوس داخل سيارة عُرفت بأنّها شاحنة توصيل بقالة، وحين وصل المسعفون والشرطة وجدوا الرجل واعيا تماما لكنه مصاب بجروح خطيرة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى وجود أسلحة نارية في الشاحنة المحترقة، لتدرج الواقعة تحت أعمال العصابات في المدينة.

جرائم سابقة

أما عن محاولة الاغتيال التي تسبق تلك الواقع، ذكرت بعض التقارير أنّ سيدة تدعى هيفرون إيلال (41 عاما)، منتسبة لعصابة أبوتبول الإجرامية، أصيبت بجروح طفيفة في انفجار سيارة في شارع هرتزل بالمدينة.

وفي 26 ديسمبر، قُتل رجل في شارع هراف يتسحاق بن حنان بالمدينة، في انفجار سيارة مفخخة أيضا؛ لتكتشف الشرطة الإسرائيلية بعد التحقيق العاجل جثته في السيارة المحترقة، متعرفة عليه لاحقا على أنّه دانييل كيناو هايلي، 34 عاما، وهو شخصية معروفة في الجريمة، وقد تم قتله على يد خصمه.

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(אורלי אלקלעי ו-@hadasgrinberg) pic.twitter.com/0eZLqbIoMu — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2023

لماذا تنتشر الاغتيالات في تل أبيب؟

ونتانيا، معروف أنّها بلدة شاطئية تقع في وسط إسرائيل وعدد سكانها يبلغ نحو 200 ألف نسمة، عُرفت منذ فترة طويلة بأنّها مركز للنشاط الإجرامي، مع تواجد ملحوظ للأسلحة النارية والمخدرات، بحسب «سكاي نيوز»

وبحسب الإحصائيات والتقارير التي كشفت عنها صحيفة «هآرتس» الإخباري، فهناك ارتفاع ملحوظ بجرائم القتل بنسبة 20% في العام الماضي في المجتمع الإسرائيلي، بخلاف الاغتيالات.