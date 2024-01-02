جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالدقهلية.. تبدأ 9 يناير

كشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن نظام امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها الثلاثاء 9 يناير الجاري، وتستمر لمدة أسبوع.

موعد تسليم التابلت للصف الأول الثانوي بالدقهلية

وأشار «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المحافظة لم تتسلم أجهزة التابلت من وزارة التعليم حتى الآن، موضحا أنه فور وصولها سيتم تحديد موعد توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالدقهلية

وأكد أنه تم تحديد نظام الامتحانات للصف الأول الثانوي، إذ يجري أداء الامتحانات ورقيا في الترم الأول، على أن يتم تدريبهم في الترم الثاني بعد استلام التابلت على التعامل معه، لتكون امتحانات الترم الثاني إلكترونيا.

نظام امتحانات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية

وأضاف أن امتحانات الصف الثاني الثانوي يجري عقدها إلكترونيا بالتابلت، لوجود الأجهزة مع الطلاب من العام الماضي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة الدقهلية

- الثلاثاء 9 يناير: مادة اللغة العربية

- الخميس 11 يناير: الكيمياء والتاريخ

- الأحد 14 يناير: الفلسفة والفيزياء

- الثلاثاء 16 يناير: مادة الجغرافيا

- الخميس 18 يناير: مادة الرياضيات

- الاثنين 22 يناير: الأحياء واللغة الأجنبية الثانية

- الأربعاء 24 يناير: اللغة الأجنبية الأولى

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية

- الأربعاء 10 يناير: مادة اللغة العربية.

- السبت 13 يناير: الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الاثنين 15 يناير: الرياضيات البحتة.

- الأربعاء 17 يناير: الأحياء والفلسفة والمنطق

- الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الثلاثاء 23 يناير: مواد الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية.

- الخميس 25 يناير: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.